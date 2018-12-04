Татарстан выделил девять млн рублей на пожарные извещатели для многодетных

КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Правительство Татарстана в 2016-2018 годах выделило более 9 миллионов рублей на установку свыше 29 тысяч автономных пожарных извещателей в домах многодетных семей, одиноких престарелых граждан и семей, находящихся в социально опасном положении, сообщил замначальника главного управления МЧС РФ по Татарстану Сергей Сергеев.
По его информации, установленные автономные пожарные извещатели уже показали свою эффективность. Так, в 15 случаях пожаров, произошедших в 2016-2018 годах в жилых домах (квартирах), благодаря сработке пожарных извещателей жильцы дома были своевременно оповещены о возгорании, что спасло жизни 43 человек, в том числе 20 детей.
Сергеев отметил, что в каждом муниципальном районе созданы профилактические группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, представители органов социальной защиты, местного самоуправления, работники газовых служб и электросетей, которые проводят подворовые обходы, сходы граждан, проверяют состояние жилищных условий.
Профилактическая работа проведена более чем в 24 тысячах многодетных семей, в 26 тысячах мест проживания одиноких престарелых граждан и в 6 тысячах мест проживания неблагополучных граждан, при этом отдельные семьи посещались не единожды. С начала года проведено более 4 тысяч сходов с населением (около 200 тысяч человек).