МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Задолженность по заработной плате в России по состоянию на начало ноября составила более 3 миллиардов рублей, при этом 47% задолженности приходится на работников обрабатывающих производств, 20% – строительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"Суммарная задолженность по заработной плате в стране по состоянию на начало ноября составила 3,209 млрд рублей перед 46,7 тысячи человек, из которых 47% – работники обрабатывающих производств, 20% – строительства", — говорится в сообщении ведомства.

"В этом году благодаря взаимодействию Роструда с представителями органов исполнительной власти регионов… на многих предприятиях удалось погасить многомиллионные долги по зарплате. Так, более 350 миллионов рублей выплачено работникам санкт-петербургского ООО "Стройгазконсалтинг 2", задолженность 125,9 миллиона рублей погашена перед работниками оренбургского ООО "Уралэлектрострой", более 63 миллионов рублей выплатили в АО "ПК ДИТЭКО" в Иркутской области, в свердловском ОАО "Металлист" погашено 56,4 миллиона рублей", — рассказали в Роструде.

По словам руководителя ведомства Всеволода Вуколова, "самая сложная ситуация складывается с организациями-должниками, находящимися в стадии банкротства". По его словам, зачастую невозможно определить сроки погашения задолженности по заработной плате.

"Глубина задолженности в таких организациях составляет более полугода и продолжает расти, так как владельцем своевременно не принимались необходимые решения", – цитируют в ведомстве слова руководителя.

Так, по данным ведомства, в Санкт-Петербурге среди основных должников-банкротов — ЗАО "Северо-Западная инжиниринговая корпорация" с задолженностью 54,2 миллиона рублей. В Краснодарском крае – ООО "ДСМУ-Застрой", задолжавшее работникам 78,2 миллиона рублей. В Волгоградской области уже несколько лет подряд главным должником является ООО "Волгоградский завод буровой техники", где задолженность по заработной плате перед 1499 работниками превышает 164 миллиона рублей и тянется еще с начала 2014 года.