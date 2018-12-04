Участники всероссийской акции "Снежный десант" съедутся в декабре на Алтай

БАРНАУЛ, 4 дек — РИА Новости. В Алтайском крае с 7 по 9 декабря пройдет форум всероссийской патриотической акции "Снежный десант", в котором примут участие 300 человек из 23 регионов России, сообщает официальный сайт региона.

Активисты "десанта" помогут с уборкой снега проживающим в пригородах Барнаула ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Также участники акции прочитают школьникам лекции о здоровом образе жизни, проведут мастер-классы и спортивные состязания, Помимо этого в программе форума круглые столы, образовательные площадки и концертные программы, передает пресс-служба правительства Алтайского края.

Форум организуют алтайский краевой штаб студенческих отрядов, региональное отделение молодежной организации "Российские студенческие отряды", Алтайский государственный аграрный университет и Росмолодежь.

Патриотическая акция "Снежный десант" в Алтайском крае проходит ежегодно при поддержке краевого правительства. В 2016 году ей присвоили статус общероссийской, говорится на официальном сайте региона.

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