БАРНАУЛ, 4 дек — РИА Новости. Почти 17 тысяч человек посетили праздник открытия зимнего туристического сезона "Алтайская зимовка", который проходил в Алтайском крае 1 и 2 декабря, сообщает региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.
В Барнауле к празднику "Алтайская зимовка" приурочили семинары, круглые столы, выставки и спортивный праздник, в Белокурихе — соревнования по горным лыжам и региональный турнир по хоккею. А в Яровом и Рубцовске состязались любители скандинавской ходьбы.
Часть программы праздника прошла в заказнике "Лебединый" Советского района, куда зимовать на незамерзающее озеро прилетели около семисот лебедей-кликунов, которых считают символом "Алтайской зимовки".
"Праздник объединяет соседей — Россию, Казахстан и Монголию. Это опыт и мнения, которыми мы можем обменяться с экспертами и прекрасная возможность привлечь к приграничному сотрудничеству новых представителей туристического бизнеса" — сказала гость "Алтайской зимовки", советник губернатора Ховдского аймака Республики Монголия Нямаа Дэлэгням. Ее слова цитирует пресс-служба правительства Алтайского края.
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