В четырех регионах Сибири ожидаются морозы до минус 50

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МЧС предупреждает о сильных морозах в Сибири — 4 декабря температура в четырех регионах может опуститься до минус 50 градусов.

Речь идет о центральных районах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областях.

Спасатели отмечают, что из-за сильных холодов возможны нарушения в работе объектов энергетики, связи и ЖКХ и в жизнеобеспечении населения.

Они также рекомендуют без необходимости не выходить на мороз и не выпускать на улицу детей и домашних животных. К обморожению могут привести тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление.

Чтобы избежать переохлаждения, надо одеваться многослойно — прослойки воздуха будут удерживать тепло. Следует носить теплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Нельзя выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа, необходимы постоянные активные движения. В случае переохлаждения или обморожения следует немедленно обратиться к медикам.