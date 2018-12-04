Минздрав дал совет россиянам по поводу новогоднего меню

Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото

Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Главный внештатный диетолог Минздрава, советский и российский ученый по проблемам питания Виктор Тутельян в беседе с RT рассказал, что в новогоднюю ночь россиянам не стоит ограничивать себя в употреблении блюд.

По мнению специалиста, при отсутствии заболеваний любой человек может не ограничивать себя в еде во время празднования Нового года.

"Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть все: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное", — считает Тутельян.

Ученый также пожелал, чтобы праздничный стол запомнился россиянам своим разнообразием и обилием блюд.

"Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год… Это время надежд, поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно", — добавил диетолог.

Однако, эксперт посоветовал ограничивать себя в употреблении алкоголя.