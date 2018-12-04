Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до 3 градусов ниже ноля ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погода в Москве будет определяться влиянием атлантического циклона. Облачно, местами небольшой снег, южный ветер 4-9 метров в секунду", — сказал Тишковец.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве во вторник составит минус 1-3 градуса, по области от ноля до 5 градусов мороза. Атмосферное давление почти не изменится и составит 749 миллиметров ртутного столба.