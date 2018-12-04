Госдума рассмотрит законопроект о двух отсрочках от армии для студентов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госдума рассмотрит во вторник в первом чтении законопроект о возможности получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и его первый заместитель Андрей Красов (все ЕР) внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, обеспечивающий молодым людям призывного возраста равные возможности для непрерывного образования.

Конституционный суд в апреле разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету. Суд признал несоответствующим конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 закона "О воинской обязанности и военной службе", по которому отсрочка предоставляется для получения высшего образования только один раз. Магистранты не могли получить отсрочку, если уже воспользовались ей дважды: в школе и бакалавриате.

Как поясняла Яровая, законопроект устраняет правовую коллизию и дает молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе.

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект и рекомендовал его принять в первом чтении.