МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госдума рассмотрит во вторник в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокацию, переданную с мобильных телефонов, для оперативного поиска без вести пропавших детей.
Документ упрощает и ускоряет процедуру поиска пропавшего ребенка и делает возможным использование геолокационных данных по заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, потребуется и его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости их продолжения предусмотрена необходимость получения судебного решения.
Комитет Госдумы по безопасности и правительство России поддержали законопроект.