МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госдума рассмотрит во вторник в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокацию, переданную с мобильных телефонов, для оперативного поиска без вести пропавших детей.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) внесла в палату законопроект, позволяющий использовать данные геолокации, переданные с мобильных телефонов, для оперативного поиска без вести пропавших детей.

Документ упрощает и ускоряет процедуру поиска пропавшего ребенка и делает возможным использование геолокационных данных по заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, потребуется и его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости их продолжения предусмотрена необходимость получения судебного решения.

По словам Яровой, согласно статистике 2017 года в России разыскивались около 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% малолетние, а в первом квартале 2018 года — около 2,5 тысяч детей, из которых 805 малолетних. В среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается около 10% уголовных дел из всего количества розыскных дел.

Комитет Госдумы по безопасности и правительство России поддержали законопроект.