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Мать новорожденного отправили в СИЗО, а его судьбу решит опека

(обновлено: 09:28 04.12.2018)
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© Фото из личного архива Дмитрия ХабахуПоиски тела ребенка на городской свалкеПоиски тела ребенка на городской свалке
© Фото из личного архива Дмитрия Хабаху

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Александр Чернышев. Новорожденному мальчику из Волгоградской области нет еще и двух недель, однако вокруг его дальнейшей судьбы уже развернулась настоящая драма. На маму малыша заведено дело об убийстве предыдущего ребенка — эта история в марте шокировала небольшой городок Фролово. Женщина находится в СИЗО и не может воспитывать сына. Грудничка хочет забрать на воспитание бабушка — она обратилась с заявлением в органы опеки. РИА Новости попыталось разобраться в ситуации.

Оторвали от матери
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
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Коля (имя изменено) появился на свет в волгоградском роддоме в конце ноября. С мамой он почти не виделся — вскоре после родов Анне Каримовой пришлось вернуться под стражу. Сейчас она дожидается суда по делу об убийстве собственного сына. "В СИЗО не было нормальных условий для родов, поэтому ее освободили и отправили в медучреждение. Однако суд не нашел оснований оставлять ее там после операции. Ребенок изъят органами опеки по постановлению администрации, чтобы не подвергать его опасности", — рассказал РИА Новости руководитель следственного отдела по Центральному району регионального управления СК Михаил Бобков.

Сейчас младенец переведен в отделение для новорожденных волгоградской больницы №5. "Он чувствует себя хорошо, ему оказывается вся необходимая помощь. Дальнейшая судьба мальчика — в руках органов опеки и попечительства", — пояснила агентству уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева.

Тем временем забрать внука на воспитание намерена бабушка. Хотя местные СМИ публиковали информацию о том, что городская власть не слышит ее просьб, сами чиновники говорят иное. "Препятствий для запуска процесса оформления опеки нет. Наши специалисты уже связались с Натальей Степановой и разъяснили ей процедуру. В пятницу она написала необходимое заявление", — прокомментировали ситуацию корреспонденту РИА Новости в администрации Центрального района Волгограда.

© Фото : страница Анны Каримовой в социальной сетиАнна Каримова с ребенком
© Фото : страница Анны Каримовой в социальной сети
Анна Каримова с ребенком

По словам детского омбудсмена, у Степановой есть все шансы стать опекуном Коли: "Родственникам всегда отдается предпочтение. Она должна предоставить документы, подтверждающие родство. Далее опека убедится, что заявитель ведет нормальный образ жизни, не имеет судимостей по определенным статьям и способна воспитывать ребенка по медицинским показателям. Кроме того, ей  могут разрешить оформить предварительную опеку, забрать мальчика и спокойно продолжать оформление документов — это занимает гораздо меньше времени".

В региональном управлении СК опровергли слова Степановой о том, что ее дочь увезли обратно в СИЗО на третьи сутки после родов в мороз раздетую (такие данные опубликовало местное издание). "В медучреждении Каримова находилась под подпиской о невыезде. После родов ее вместе с адвокатом вызвали в суд, куда она явилась сама в зимней одежде. Там и было принято решение вновь заключить ее под стражу", — пояснил Михаил Бобков.

По информации СМИ, бабушка уже воспитывает старшую дочь Анны Каримовой и сейчас судится за нее с отцом девочки.

"Пакет — в мусорный контейнер"
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Что же сделала Каримова? Женщину подозревают в преступлении, поражающем своей жестокостью. Дело сейчас на стадии расследования.

"Следствием установлено, что утром первого марта 2018 года после ссоры с матерью подозреваемая с 9-месячным ребенком уехала из Фролово, где она проживала с родителями и трехлетней дочерью. Она приехала в Волгоград и арендовала квартиру. Вечером третьего марта она сдавила руками шею ребенка. Убедившись, что сын мертв, поместила тело в пакет и выбросила его в мусорный контейнер", — восстанавливает жуткую картину Бобков.

По версии силовиков, после совершенного преступления Каримова отправилась в город Волжский к своей подруге, которая накануне родила. Она подарила ей детскую коляску и вещи убитого сына. А своему приятелю из Фролово подозреваемая по телефону рассказала, что якобы уронила сына в ванную, ребенок умер и она его похоронила.

Осужденные со своими детьми в центре совместного проживания осужденных с детьми в ИК №1 во Владимирской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Тревогу забила мать подозреваемой: сообщила в правоохранительные органы, что дочь пропала вместе с младшим ребенком и того уже нет в живых. В конце концов Каримова написала явку с повинной и во всем созналась. На допросе она пояснила, что решила избавиться от ребенка из-за нежелания его воспитывать и упреков родителей в отсутствии постоянного заработка. Она раскаялась, не раз повторяла, что взяла на душу большой грех и хочет искупить его, родив еще одного сына, которым забеременела незадолго до совершения преступления", — объясняет представитель СК.

"Съели собаки или соколы"

Силовики вместе с волонтерами не один день искали тело ребенка на городской свалке. "Туда свозили мусор со всего города, площадь огромная, деления на сектора не было, горы отходов — выше десяти метров. Сотрудники СК попросили нас помочь. Пригнанным трактором снимали слои мусора. Мы все проверяли вручную, но это занимало слишком много времени. Потом изменили тактику: экскаватор зацеплял пакеты ковшом, переворачивал, а мы смотрели содержимое. Знали только, что пакет должен быть черным, представляете, сколько там таких. Потратив немало усилий, мы так и не обнаружили тело", — рассказал РИА Новости волонтер поисково-спасательного отряда "Спас 34" Дмитрий Хабаху.

© Фото из личного архива Дмитрия ХабахуДмитрий Хабаху на поисках тела ребенка
© Фото из личного архива Дмитрия Хабаху
Дмитрий Хабаху на поисках тела ребенка

По его мнению, вариантов, куда делся труп, два: "На свалке много собак, наверху кружат соколы — тельце могли растерзать хищники. Либо Каримова просто продала, а не убила ребенка, а следствие ввела в заблуждение".
Сейчас Следственный комитет проводит комплекс дополнительных экспертиз, после чего передаст дело по части 2 статьи 105 УК России "Убийство малолетнего в беспомощном состоянии" в прокуратуру.

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