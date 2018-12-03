МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве завершилась церемония вручения премии "Юрист года", которую ежегодно проводит Ассоциация юристов России, передает корреспондент РИА Новости из столичного Музея победы.

Дата проведения церемонии совпадает с празднованием всероссийского Дня юриста, который отмечается 3 декабря. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом России Владимиром Путиным.

Лауреатом премии "Юридическое образование и воспитание" стал доктор юридических наук, профессор и директор ИГСУ РАНХиГС Игорь Барциц. Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова была отмечена наградой за правозащитную деятельность. Лучшим в номинации "Развитие законодательства" стал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев. Президент Федеральной нотариальной палаты, член президиума Ассоциации юристов России Константин Корсик был удостоен награды в номинации "Правовое просвещение".

Премия "Юрист года", присуждаемая с 2009 года Ассоциацией юристов России, является высшей юридической премией. Ею отмечают юристов, которые внесли значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также за значительный вклад в развитие российской юридической науки.

Награды получили и журналисты — церемония вручения Всероссийской премии в области права среди СМИ проходила во второй раз. Так, в номинации "Лучший материал о деятельности Ассоциации юристов России" победила Александра Науменко — специальный корреспондент РИА Новости.

До церемонии награждения в музее прошли презентации книг и экскурсии. Кроме того, состоялся торжественный запуск второго Всероссийского правового юридического диктанта, позволяющего всем желающим проверить свою юридическую грамотность. В нем приняли участие председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и другие.