Песков рассказал о подготовке к большой пресс-конференции Путина

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал студентам МГИМО на лекции о том, как готовится большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина.

"Это не вопросы, которые задаются, а мы прогнозируем темы, которые представляют общественный интерес, причем не только в федеральном информационном поле, но и в регионах", — сказал Песков в ходе лекции, фрагмент которой выложил в Instagram один из слушателей.

Большая пресс-конференция Путина с участием федеральных, региональных и иностранных журналистов пройдет 20 декабря.