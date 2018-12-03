Госдуме предложили создать совет для учреждений здравоохранения и науки

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нужно создать межведомственный совет для координации работы учреждений здравоохранения и науки, заявил директор института экспериментальной медицины Александр Дмитриев на парламентских слушаниях "Стратегия развития здравоохранения РФ" в Госдуме.
Он добавил, что создание такого совета позволит исключить дублирование функций учреждений, некоторые из которых выполняют схожие исследования. Кроме того, это даст возможность использовать потенциал ученых для нужд практического здравоохранения и ускоренно внедрять в здравоохранение данные фундаментальной медицины.