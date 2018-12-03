Госдуме предложили создать совет для учреждений здравоохранения и науки

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нужно создать межведомственный совет для координации работы учреждений здравоохранения и науки, заявил директор института экспериментальной медицины Александр Дмитриев на парламентских слушаниях "Стратегия развития здравоохранения РФ" в Госдуме.

"В Советском Союзе был межведомственный совет, который координировал деятельность как министерства здравоохранения, так и академии медицинских наук… Я предлагаю создать некий межведомственный совет, допустим, под патронажем заместителя председателя правительства Татьяны Алексеевны Голиковой, которая не координировала бы деятельность министерств и ведомств, а координировала бы деятельность учреждений самого различного профиля и различных ведомств", — сказал Дмитриев.

Он добавил, что создание такого совета позволит исключить дублирование функций учреждений, некоторые из которых выполняют схожие исследования. Кроме того, это даст возможность использовать потенциал ученых для нужд практического здравоохранения и ускоренно внедрять в здравоохранение данные фундаментальной медицины.