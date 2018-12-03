В регионах объяснили рейтинг зарплат

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти российских регионов-лидеров рейтинга зарплат утверждают, что хороший результат достигнут благодаря природным ресурсам, в регионах-аутсайдерах рейтинга винят в низких показателях чиновников и исторически сложившуюся структуру экономики.
Как становятся лидерами
В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова рассказали, что высокие зарплаты в регионе связаны с добычей полезных ископаемых. Производство продукции предприятиями топливно-энергетического комплекса составляет более 80% промышленной сферы региона, кроме того, не менее четверти занятых в экономике региона являются работниками организаций ТЭК.
"Да, средняя заработная плата в сфере добычи сырой нефти и природного газа в автономном округе составляет более 100 тысяч рублей. Это самый высокий показатель не только на Ямале, но и в целом по РФ", — рассказали в пресс-службе.
По данным окружных властей, уровень безработицы на Ямале не превышает 2%.
"Среднемесячная номинальная начисленная зарплата одного работника на Чукотке по итогам 2017 года составила 91 995 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 6,2% в номинальном выражении и на 2,8% — в реальном. В январе-сентябре 2018 года средняя зарплата по округу составила 96 614 рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 8% в номинальном выражении и на 4,9% — в реальном", — сказал собеседник.
С начала 2017 года на Чукотке в среднем на 10% подняли оклады социальных работников, на 5% — педагогов, врачей – в среднем на 24-25%, среднего медицинского персонала – на 10-12%, младшего медицинского персонала – в среднем на 30%, работников учреждений культуры, искусства и кинематографии – в среднем на 15%.
Кто виноват?
Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков считает, что 60-е место в рейтинге регион получил из-за плохой работы чиновников. Согласно результатам рейтинга, средняя зарплата в области — 12-28 тысяч рублей (в этом диапазоне зарплату получает половина жителей региона). Чуть больше 1% работающих в Саратовской области получают свыше 100 тысяч рублей в месяц, тогда как менее 15 тысяч рублей зарабатывают 38%.
Он подчеркнул, что необходимо создавать условия для увеличения зарплат. "Мне опять чиновники скажут — не виноваты здесь зампреды правительства области. За социальный блок отвечает (зампред правительства области Валентина) Гречушкина. Опять пойдут жаловаться губернатору. Мне кажется, хороший повод им подать в отставку. При этом на их содержании можно сэкономить и выплатить неплохие зарплаты простым специалистам", — считает депутат.
По его словам, низкие зарплаты являются важной причиной нехватки специалистов в образовании и здравоохранении.
"Зарплата – серьезный показатель состояния экономики, делового климата в регионе, инвестиционной привлекательности, развитости инфраструктуры, промышленности и так далее. Не исключено, что где-то зарплату выдают в конвертах, это тоже показатель, что не созданы условия работать "в белую", — добавил Панков.
Так исторически сложилось
"Отставание Мордовии от других регионов России по уровню заработной платы имеет место на протяжении длительного периода времени и является, прежде всего, следствием исторически сложившейся структуры экономики республики. В настоящее время в сельской местности проживает почти 40% населения Мордовии. Доходы сельских жителей, в совокупности с занятыми в социальной сфере, где уровень заработной платы также традиционно невысок, оказывают значительное влияние на формирование среднего уровня заработной платы региона", — сообщили РИА Новости в правительстве республики.
При этом в правительстве Мордовии отметили, что в регион несколько лет подряд входит в число регионов России и Приволжского федерального округа с самой дешевой продуктовой корзиной.