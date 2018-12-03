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В регионах объяснили рейтинг зарплат

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© РИА Новости / Михаил МордасовКупюры достоинством сто рублей. Архивное фотоКупюры достоинством сто рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти российских регионов-лидеров рейтинга зарплат утверждают, что хороший результат достигнут благодаря природным ресурсам, в регионах-аутсайдерах рейтинга винят в низких показателях чиновников и исторически сложившуюся структуру экономики.

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Минтруд назвал регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплаты
По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составило рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе. Согласно результатам исследования, самые высокие зарплаты в РФ у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого АО, самые низкие – в Дагестане, Карачаево-Черкесии и ряде субъектов ЦФО.

Как становятся лидерами

В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова рассказали, что высокие зарплаты в регионе связаны с добычей полезных ископаемых. Производство продукции предприятиями топливно-энергетического комплекса составляет более 80% промышленной сферы региона, кроме того, не менее четверти занятых в экономике региона являются работниками организаций ТЭК.

"Да, средняя заработная плата в сфере добычи сырой нефти и природного газа в автономном округе составляет более 100 тысяч рублей. Это самый высокий показатель не только на Ямале, но и в целом по РФ", — рассказали в пресс-службе.

По данным окружных властей, уровень безработицы на Ямале не превышает 2%.

Сотрудник IT-парка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По данным исследования РИА Новости, 26% работающих на Чукотке, которая заняла второе место, получают более 100 тысяч рублей в месяц. Как отметил представитель окружного департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотки, в регионе в 2018 году средний уровень зарплат в реальном выражении увеличился на 4,9% — до 96,6 тысячи рублей, и значительную долю роста обеспечила горнодобывающая промышленность.

"Среднемесячная номинальная начисленная зарплата одного работника на Чукотке по итогам 2017 года составила 91 995 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 6,2% в номинальном выражении и на 2,8% — в реальном. В январе-сентябре 2018 года средняя зарплата по округу составила 96 614 рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 8% в номинальном выражении и на 4,9% — в реальном", — сказал собеседник.

С начала 2017 года на Чукотке в среднем на 10% подняли оклады социальных работников, на 5% — педагогов, врачей – в среднем на 24-25%, среднего медицинского персонала – на 10-12%, младшего медицинского персонала – в среднем на 30%, работников учреждений культуры, искусства и кинематографии – в среднем на 15%.

Кто виноват?

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков считает, что 60-е место в рейтинге регион получил из-за плохой работы чиновников. Согласно результатам рейтинга, средняя зарплата в области — 12-28 тысяч рублей (в этом диапазоне зарплату получает половина жителей региона). Чуть больше 1% работающих в Саратовской области получают свыше 100 тысяч рублей в месяц, тогда как менее 15 тысяч рублей зарабатывают 38%.

Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Госсовета в Ялте. 23 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах
"Ничего принципиально нового для нашей области нет. Она на 60-м месте из 85 субъектов. В лидерах – регионы, богатые полезными ископаемыми и другими природными ресурсами, а также Москва и Санкт-Петербург. Разброс соседних регионов заметный. Кто-то выше нас по рейтингу, как Самара, кто-то – ниже, как Пенза", — написал Панков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что необходимо создавать условия для увеличения зарплат. "Мне опять чиновники скажут — не виноваты здесь зампреды правительства области. За социальный блок отвечает (зампред правительства области Валентина) Гречушкина. Опять пойдут жаловаться губернатору. Мне кажется, хороший повод им подать в отставку. При этом на их содержании можно сэкономить и выплатить неплохие зарплаты простым специалистам", — считает депутат.

По его словам, низкие зарплаты являются важной причиной нехватки специалистов в образовании и здравоохранении.

"Зарплата – серьезный показатель состояния экономики, делового климата в регионе, инвестиционной привлекательности, развитости инфраструктуры, промышленности и так далее. Не исключено, что где-то зарплату выдают в конвертах, это тоже показатель, что не созданы условия работать "в белую", — добавил Панков.

Так исторически сложилось

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В рейтинге РИА Новости Мордовия заняла 80-е место из 85, средняя зарплата в регионе — 13-27 тысяч рублей. Чуть меньше 0,7% работающих в республике получают более 100 тысяч рублей в месяц, тогда как менее 15 тысяч рублей зарабатывают 32,5%.

"Отставание Мордовии от других регионов России по уровню заработной платы имеет место на протяжении длительного периода времени и является, прежде всего, следствием исторически сложившейся структуры экономики республики. В настоящее время в сельской местности проживает почти 40% населения Мордовии. Доходы сельских жителей, в совокупности с занятыми в социальной сфере, где уровень заработной платы также традиционно невысок, оказывают значительное влияние на формирование среднего уровня заработной платы региона", — сообщили РИА Новости в правительстве республики.

При этом в правительстве Мордовии отметили, что в регион несколько лет подряд входит в число регионов России и Приволжского федерального округа с самой дешевой продуктовой корзиной.

Полная версия рейтинга регионов России по зарплатам
© Инфографика
Полная версия рейтинга регионов России по зарплатам
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