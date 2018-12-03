Минкультуры внесет в Госдуму проект о льготах для книжных магазинов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Законопроект, дающий право книжным магазинам арендовать на льготных условиях помещения в культурных учреждениях, будет внесен в Госдуму от имени министерства культуры, сообщила в понедельник статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Документ предусматривает, что организации, а также индивидуальные предприниматели могут размещать книжные магазины в театрах, библиотеках, музеях и других учреждениях культуры на условиях льготной аренды. Законопроект не обязывает учреждения культуры сдавать закрепленные за ними помещения по льготной цене, а предоставляет им право выбора.

"Раз у депутатов такие сомнения, значит, нужно этот законопроект выносить от имени министерства. Надо доносить до депутатов мнение отрасли, которое работает в интересах людей и которое нуждается в государственной поддержке", — сообщила Манилова.

Слушание по обсуждению данного законопроекта с участием экспертов, в число которых войдут руководители подведомственных учреждений и издательских домов, пройдет в комитете ГД по культуре до конца года, сказала Манилова.

По ее словам, данная инициатива направлена на обеспечение доступа граждан к книгам. "Наш закон направлен на поддержку граждан, которые хотят купить книгу. Мы хотим, чтобы люди встречались с книгой чаще. Доступ к книге нуждается в государственной поддержке", — сказала она.