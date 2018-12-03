Более 640 тысяч россиян потратили маткапитал на детское образование

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 640 тысяч россиян использовали материнский капитал для оплаты образовательных услуг для детей, говорится на официальном сайте министерства просвещения РФ.

"В официальных аккаунтах Минпросвещения Российской Федерации в социальных сетях размещена инфографика, наглядно информирующая родителей о том, как использовать средства материнского капитала на получение ребенком образования. С момента появления такой услуги более 640 тысяч россиян направили материнский капитал на реализацию именно этого направления", — говорится на сайте Минпросвещения.

Отмечается, что в инфографике, подготовленной при содействии министерства труда и социальной защиты РФ, подробно разъясняется, какие документы необходимо собрать, как подать заявление, на что обратить внимание при использовании материнского капитала на получение ребенком образования.

Ранее в Пенсионном фонде РФ рассказали РИА Новости, что самым востребованным направлением использования маткапитала остается улучшение жилищных условий, а самым активно растущим — оплата образовательных услуг для детей.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями, законом запрещено обналичивание сертификата.