На форуме добровольцев в Москве во время выступления Лаврова погас свет

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Во время выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Международном форуме добровольцев на ВДНХ у него отключился микрофон, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторы попытались оперативно урегулировать вопрос и починить микрофон. В это время ведущая решила разрядить обстановку и громко обратилась к залу с вопросом: "Кто волонтер?" Зрители дружно стали скандировать: "Я — волонтер!"

Так продолжалось три минуты, пока министр стоял на сцене. Затем на сцене погас свет. Его, как и микрофон, починить не удалось. Лавров откланялся и под аплодисменты покинул сцену.