Медведев поздравил юристов с профессиональным праздником

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил лауреатов юридической премии, а также всех юристов страны с профессиональным праздником, отметив, что их профессия – одна из самых ответственных и востребованных в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Медведев отметил, что справедливости и равновесия можно достичь только через неукоснительное соблюдение правовых норм. Именно поэтому без юристов, которые владеют всеми тонкостями своего дела, не может жить ни одно общество.

"Сегодня ваша профессия – одна из самых ответственных и востребованных в мире. Вы тщательно следите за соблюдением правил честной игры как между отдельными людьми или компаниями, так и в межгосударственных масштабах, стараетесь принимать взвешенные решения в самых сложных и запутанных ситуациях, помогаете найти компромиссы и урегулировать конфликты. Работаете с огромным массивом информации и устанавливаете истину, основываясь на твердом приоритете законности и права", — приводятся в телеграмме слова премьера.

Он добавил, что от объективности и беспристрастности, а также неравнодушия юристов зависит успешная защита человеческих интересов, чести и достоинства.

Церемония вручения юридической премии состоялась 3 декабря.