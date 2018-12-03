Гору в Северной Осетии назвали в честь погибшего в Сирии офицера

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правительство РФ присвоило безымянной вершине в Северной Осетии имя погибшего в Сирии Героя России Александра Прохоренко, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"На основании предложения парламента Республики Северная Осетия — Алания, а также для увековечивания подвигов военных разведчиков и памяти Героя Российской Федерации Александра Прохоренко присвоить следующие наименования безымянным географическим объектам, расположенным на территории Ирафского района Республики Северная Осетия — Алания… "Александр Прохоренко" — безымянной горе… абсолютной высотой 3823 метра", — говорится в тексте документа.

Также еще одной безымянной вершине высотой в 4153 метра присвоят название "Военные разведчики".

В марте 2016 года министерство обороны РФ сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание героя России. Тело погибшего офицера Прохоренко было доставлено в Россию, офицер был похоронен в селе Городки Тюльганского района.

Летом 2018 года в итальянском городе Вальи-Сотто открыли памятник Александру Прохоренко. Мраморная скульптура изображает военнослужащего, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. По замыслу создателей, Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.