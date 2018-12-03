В Москве дали старт Всероссийскому юридическому диктанту

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве состоялся запуск второго Всероссийского правового юридического диктанта, позволяющего всем желающим проверить свою юридическую грамотность, передает корреспондент РИА Новости из Музея Победы в столице.

Сегодня в Музее Победы в Москве проходит организованная Ассоциацией юристов России торжественная церемония вручения премии "Юрист года". Дата проведения церемонии совпадает с празднованием всероссийского Дня юриста, который отмечается 3 декабря. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом России Владимиром Путиным. Помимо вручения премии, в музее проходят презентации книг, выставка православных икон "Святые юристы" и другие мероприятия.

В торжественном запуске акции, которая пройдет с 3 по 10 декабря во всех субъектах РФ, приняли участие председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и другие организаторы диктанта.

По словам соорганизаторов акции, в прошлом году диктант написали 55 тысяч человек, в этом году планируется, что в акции примут участие более 200 тысяч. Запуск диктанта участники осуществили совместным символическим нажатием на кнопку.

Владимир Груздев рассказал РИА Новости, почему данное соглашение является важным.

"Это общее знание, люди должны это знать. По крайней мере, для того, чтобы в повседневной жизни отстаивать свои интересы в житейских, личных ситуациях. Чем больше людей мы охватим, тем лучше, так как это повысит правовую грамотность населения", — заявил Груздев, подчеркнув, что принять участие в диктанте может каждый, а вопросы в диктанте основаны на базе знаний конституции и доступны каждому.

С 2009 года в День юриста Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" присуждает высшую юридическую премию России "Юрист года".

Ежегодно высшей юридической премией отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также за значительный вклад в развитие российской юридической науки. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.