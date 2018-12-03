В Москве ожидают около восьми миллионов человек на новогодних площадках

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти Москвы ожидают, что новогодние площадки в Москве в этом году посетят не менее 8 миллионов человек, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Есть определённый уровень статистики. За новогодние праздники в прошлом году эта цифра была около 7-8 миллионов человек. Я думаю, что в этом году будет не меньше, и мы к этому готовы", — сказал Черников журналистам в понедельник.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в Москве с 14 декабря. Он пройдёт до 14 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.