В Дагестане газифицировали село с населением около пятисот человек

МАХАЧКАЛА, 3 дек — РИА Новости. В село Мацеевка Кизилюртовского района Дагестана провели газ, который в скором времени пойдет в дома более пятисот жителей села, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В настоящее время идут работы по подключению домовладений к газовым сетям. Глава Дагестана поручил руководству района помочь малоимущим семьям с оплатой официальной процедуры подключения к газу, отметив необходимость помогать населению и вместе искать решения возникающих вопросов", — сказал собеседник.

В церемонии торжественного запуска газоснабжения в селе принял участие глава региона Владимир Васильев.

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