Екатеринбург первым в России присоединился к декларации по борьбе с СПИДом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Екатеринбург стал первым городом России, присоединившимся к парижской декларации по борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа, сообщает в понедельник мэрия Екатеринбурга.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом.

"Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и региональный директор объединения организаций ООН по борьбе со СПИДом по Восточной Европе и Центральной Азии Виней Патрик Салдана подписали Парижскую декларацию. Цель ее – остановить распространение ВИЧ-инфекции в крупных городах. Таким образом, Екатеринбург стал первым городом России, присоединившимся к этому международному движению", — говорится в сообщении.

Приоритетами работы в городах, присоединившихся к Парижской декларации, являются увеличение охвата тестирования для выявления ВИЧ-статуса, обеспечение антиретровирусной терапией ВИЧ-положительных граждан и снижение у них вирусной нагрузки до "нулевого" показателя, что позволит им жить полноценной жизнью и минимизирует риск передачи ВИЧ-инфекции.

Виней Патрик Салдана поздравил Екатеринбург с присоединением к международному движению. "Города, присоединившиеся к Парижской декларации, останавливают распространение ВИЧ раз и навсегда. И я очень рад, что сегодня Екатеринбург вошел в число этих 300 мировых городов", – приводятся в сообщении слова представителя ООН.

После подписания документа Александр Высокинский пояснил, что в последние годы в Екатеринбурге уже проведена огромная работа по первичной профилактике, в городе наметилась отчетливая тенденция к снижению заболеваемости.

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"По итогам 2018 года мы ожидаем, что в Екатеринбурге первичная заболеваемость составит менее 100 случаев на 100 тысяч жителей. Такого показателя мы достигнем впервые более чем за 20 лет, и думаю, что это далеко не предел. Сейчас Екатеринбург занимает 56-е место по первичной выявляемости ВИЧ-инфекции среди всех городов Свердловской области, и 26-е – по пораженности ВИЧ-инфекцией в целом", – цитирует мэрия главу Екатеринбурга.

Два года назад, в ноябре 2016 года, управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе было зарегистрировано 26,693 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. Это составило 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса.