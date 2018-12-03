КС подтвердил право регионов штрафовать граждан за парковку на газонах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России подтвердил право регионов законодательно закреплять административную ответственность граждан за парковку автомобилей на газонах или среди зеленых насаждений, следует из материалов суда.

Жалобу в КС направила автомобилистка Ольга Огиевская, которая была оштрафована на 5 тысяч рублей на основании кодекса Москвы об административных правонарушениях. Суды, где заявительница не смогла оспорить назначение штрафа, не согласились с ее доводами о том, что столичные власти превысили свои полномочия, установив административную ответственность за нарушения в области дорожного движения, отмечается в материалах КС РФ.

"По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение (статья 8.25 закона города Москвы "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" — ред.) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции субъекта Российской Федерации, а потому не соответствует… Конституции", — отмечается в определении КС, принятом по жалобе Огиевской.

КС РФ отказал заявительнице в принятии жалобы к рассмотрению, указав на ее несоответствие требованиям федерального закона о Конституционном суде.

По оценке КС, сам факт парковки автомобиля на газоне или среди зеленых насаждений не позволяет автоматически отнести это административное нарушение в сферу дорожного движения, как считает Огиевская.

"В соответствии с приведенным нормативным регулированием субъект Российской Федерации вправе своим законом установить административную ответственность за административные правонарушения в области благоустройства, в том числе совершенные с использованием транспортных средств. Следовательно, статья 8.25 закона города Москвы "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях"… не может рассматриваться как принятая законодателем города Москвы вне пределов его компетенции, а значит, и как нарушающая конституционные права заявительницы в указанном в ее жалобе аспекте", — заключил Конституционный суд России.