Победителей конкурса "Великие имена России" объявят 4 декабря

Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото

Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Имена выдающихся деятелей политики, науки, искусства и культуры, победивших в конкурсе "Великие имена России", объявят 4 декабря в эфире телеканала Россия-1, сообщают организаторы.

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

"Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала Россия-1", — говорится в сообщении на сайте конкурса.

Проект стартовал 11 октября, региональные общественные палаты предложили первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого был сформирован шорт-лист. В голосовании приняли участие порядка 5 миллионов россиян.