В Тюмени прошел чемпионат мира по бильярду

ТЮМЕНЬ, 3 дек — РИА Новости. Более 90 человек из 16 стран приняли участие в чемпионате мира по бильярду среди мужчин и женщин, который прошел в Тюмени. Чемпионкой мира стала спортсменка из России Диана Миронова, среди мужчин первым стал бильярдист из Республики Молдова Сергей Крыжановский, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мастерство, которое демонстрируют лучшие спортсмены-бильярдисты, — результат упорных тренировок. Это только внешне кажется, что все легко и красиво. Но тот, кто попробовал играть в бильярд, понимает, сколько трудов, усилий, напряженных тренировок требуется для того, чтобы достичь такого уровня. Нужно быть не только в хорошей физической, но и в психологической форме: нужны и твердая рука, и спокойный характер, и сильная воля", — привел собеседник агентства слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Он добавил, что среди женщин серебро завоевала представительница Украины Анастасия Ковальчук. Два третьих места разделили между собой россиянка Дарья Михайлова и белоруска Александра Гизельс. Среди на втором месте расположился Артем Балов из России. Бронзовые медали получили Дастан Лепшаков из Кыргызстана и россиянин Семен Зайцев.

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