В Тюмени прошел чемпионат мира по бильярду

ТЮМЕНЬ, 3 дек — РИА Новости. Более 90 человек из 16 стран приняли участие в чемпионате мира по бильярду среди мужчин и женщин, который прошел в Тюмени. Чемпионкой мира стала спортсменка из России Диана Миронова, среди мужчин первым стал бильярдист из Республики Молдова Сергей Крыжановский, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Он добавил, что среди женщин серебро завоевала представительница Украины Анастасия Ковальчук. Два третьих места разделили между собой россиянка Дарья Михайлова и белоруска Александра Гизельс. Среди на втором месте расположился Артем Балов из России. Бронзовые медали получили Дастан Лепшаков из Кыргызстана и россиянин Семен Зайцев.