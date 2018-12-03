В Москве предложили наказывать блогеров за публикацию опасного контента

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Московская городская дума, разрабатывая законопроект по зацеперам, добавит пункт о привлечении к ответственности тех, кто распространяет информацию об опасных увлечениях в своих соцсетях, сообщила глава комиссии по безопасности в столичном парламенте Инна Святенко.

Подготавливаемый Мосгордумой законопроект предполагает штраф за зацепинг на железнодорожном транспорте по стране от 1000 до 2500 рублей, за повторное правонарушение — от 4000 до 5000 рублей или административный арест до 15 суток. Для наземного городского транспорта предлагается штраф от 2000 до 3000 рублей, при повторном правонарушении — от 3000 до 4000 рублей. Предлагается увеличить штрафы за нарушение правил поведения на железной дороге, в том числе зацепинг, в 25 раз — до 2,5 тысяч рублей.

"Селфи стало бичом и серьёзной проблемой, потому что мы касаемся экстремальных видов спорта. И многое делается ради кадра. Приведу пример: мы сейчас проработали федеральный законопроект по так называемым зацеперам. Они говорят, что они делают это ради снимка. Мы сейчас разработали законодательную базу и с точки зрения размещения контента. Для того чтобы наказывать того, кто разместил информацию, которая может нанести вред здоровью и психическому здоровью несовершеннолетних", — сказала Святенко на общегородском расширенном совещании о профилактике правонарушений в городе.

В настоящее время зацепинг классифицируется как "посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах" и в соответствии с пунктом 1 статьи 11.17 КоАП наказывается штрафом в 100 рублей.