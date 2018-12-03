Федотов назвал сроки первого собрания нового состава СПЧ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Организационное заседание нового состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), на котором будут сформированы постоянные комиссии Совета и их руководители, планируется провести через неделю, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Я думаю, что где-то через неделю мы сможем провести заседание Совета, создать постоянные комиссии, избрать их руководителей и так далее. То есть организационное собрание Совета я надеюсь провести через неделю", — сказал Федотов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава СПЧ, соответствующий документ опубликован на сайте совета. Согласно документу, председателем совета остается Федотов. Также в его состав вошла председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.