Федотов назвал сроки первого собрания нового состава СПЧ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Организационное заседание нового состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), на котором будут сформированы постоянные комиссии Совета и их руководители, планируется провести через неделю, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава СПЧ, соответствующий документ опубликован на сайте совета. Согласно документу, председателем совета остается Федотов. Также в его состав вошла председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.