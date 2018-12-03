Проект МИА "Россия сегодня" Arctic.ru стал лауреатом премии Arctic Awards

Проект МИА Россия сегодня Arctic.ru получил награду За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в СМИ на премии Arctic Awards 2018

Проект МИА Россия сегодня Arctic.ru получил награду За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в СМИ на премии Arctic Awards 2018

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Проект МИА "Россия сегодня" Arctic.ru стал одним из лауреатов международной премии Arctic Awards 2018, получив награду в специальной номинации "За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в СМИ".

В Москве состоялась торжественная церемония вручения международной премии Arctic Awards 2018, учрежденной Arctic World Club и Ассоциацией полярников. В специальной номинации "За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в СМИ" премию Arctic Awards 2018 получил проект Arctic.ru МИА "Россия Сегодня" — сайт является единственным информационным проектом международного уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике.

Победителей наградили специальным призом Arctic Awards 2018, который выполнен из хрусталя в форме глыбы льда с острыми гранями.

Также лауреатами премии стал национальный парк "Русская Арктика" в номинации "Знание — сила", центральное конструкторское бюро "Айсберг" отмечено в номинации "За перспективный инновационный арктический проект", а в номинации "Полярная звезда" за две книги, вышедшие в серии "Полярная классика", было награждено издательство "Паулсен" — единственное в России книжное издательство, которое выпускает документальную, художественную и научно-популярную литературу об Арктике и Антарктике.

В торжественной церемонии приняли участие советский хоккеист, тренер, российский государственный и политический деятель Владислав Третьяк и российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, главный редактор журнала "Большой спорт" Алексей Немов. В рамках мероприятия прошли выступления Ольги Кормухиной и Этери Бериашвили, Bionca-Show Алексея Франдетти представили номер из мюзикла "Холодное сердце", также состоялся показ коллекции "Снежная королева" от Алены Ахмадуллиной и показательные выступления воспитанниц Центра гимнастики Ирины Виннер-Усмановой.

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