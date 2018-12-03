МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы, модератор площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Александр Васильев заявил, что инициатива об установке камер в салонах такси приведет к нарушению прав и свобод граждан, добавив, что альтернативой этому может стать "тревожная кнопка" в приложениях такси, сообщила пресс-служба общероссийского народного фронта (ОНФ).

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил МВД обязать агрегаторы ("Яндекс.Такси", Uber и других) устанавливать в салонах такси по две камеры видеорегистрации для съемки дороги и салона машины. В письме начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, текст которого находится в распоряжении РИА Новости, Власов предлагает ответственность за неисполнение данного требования возложить именно на агрегатора.

"Это будет нарушением прав граждан. Непонятно, кем и как будут использоваться отснятые кадры. Принятие этой инициативы негативно скажется на популярности такси, люди будут меньше пользоваться данным видом транспорта. Думаю, что у этого предложения нет перспектив", — приводятся слова Васильева пресс-службой ОНФ.

Добавляется, что в качестве альтернативы Васильев предложил добавить в приложения по вызову такси "тревожную кнопку".

"Если случаи нападений и домогательств в такси становятся массовыми, то стоит задуматься. Но камера, которая постоянно будет записывать то, чем занимаются пассажиры и таксист, это ограничение прав и свобод людей. Можно будет узнать, как едет человек и с кем, другие подробности. Это неправильный путь. Может быть стоит подумать о создании "тревожной кнопки" в приложении", — подчеркнул Васильев.