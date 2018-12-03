МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Проблему отказа в получении российского гражданства ополченцам из Донбасса из-за преследований СБУ может решить принятие законопроекта "О политическом убежище", считает соавтор проекта, депутат Сергей Шаргунов (КПРФ), который также выразил надежду на скорое рассмотрение документа в Государственной думе.

Челябинский областной суд 4 декабря рассмотрит иск гражданина Украины Филиппа Венедиктова о предоставлении ему временного убежища на территории России. Венедиктов в 2017 году просил предоставить ему убежище в РФ, в анкете он указал, что покинул Украину в 2016 году из-за несогласия с политикой действующей власти, и полагает, что его могут привлечь к уголовной ответственности за службу в рядах вооруженных сил ДНР. В предоставлении убежища ему было отказано.

"Я внес в Государственную думу вместе с Константином Затулиным законопроект о политическом убежище в Российской Федерации, который должен распространяться на тех людей, которые приезжают с Украины. В любом случае, видимо, требуется какой-то отклик сверху, потому что это вопрос моей каждодневной работы и зачастую есть люди, чьи имена я просто не могу назвать, поскольку они очень опасаются — у них есть родственники на Украине", — сказал Шаргунов РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае 2017 года. Согласно пояснительной записке к проекту, его целью является обеспечение права на политическое убежище лицам, ищущим защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своего гражданства, которое в настоящее время не может реализоваться из-за ограничений, содержащихся в российском законодательстве.

Отвечая на вопрос, когда законопроект может быть рассмотрен в Госдуме, Шаргунов ответил, что пока его в повестке нет, однако выразил надежду, что он все же будет рассмотрен в ближайшее время.

Правовое управление в своем отзыве на законопроект указало, что его реализация может привести к расходам, покрываемым за счёт средств федерального бюджета, поэтому необходимо получить заключение правительства РФ. В отзыве поясняется, что к повышению расходов может привести увеличение необходимой численности сотрудников ФМС, а также объема перечисляемых субъектами РФ страховых взносов в соцфонды.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил РИА Новости, что правительство, вероятнее всего, этот законопроект не поддержит, поэтому и комитет вряд ли рекомендует его к принятию. Однако, по его словам, есть другие предложения по решению этой проблемы, которые находятся в компетенции президента. Но уточнять, какие именно, депутат не стал.

Что касается конкретного случая с Венедиктовым, то, по словам Шаргунова, он уже направил все необходимые запросы, в том числе Генпрокуратуру и ФМС, а также находится на постоянной связи как с ведомствами, так и с самим ополченцем.

Венедиктов после отказа в предоставлении убежища обратился в суд, который отказал в удовлетворении иска. Суд Магнитогорска отметил, что указанные Венедиктовым причины не являются основанием для предоставления временного убежища, кроме того, в отношении Венедиктова следственным отделением УСБУ в Донецкой области возбуждено уголовное дело по статье 258-3 УК Украины (создание террористической группы), проводится расследование по подозрению совершения им преступления. Указанные действия являются наказуемыми и по российскому законодательству, сообщает суд. Решение районного суда было обжаловано Венедиктовым в Челябинском областном суде, который решение нижестоящего суда отменил и вернул дело на новое рассмотрение.