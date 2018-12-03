САРАТОВ, 3 дек — РИА Новости. Низкий уровень зарплат в Саратовской области, которая заняла 60-е место в рейтинге среди российских регионов, является отражением работы чиновников, которые должны создавать условия для увеличения оплаты труда, считает депутат Госдумы от региона Николай Панков (ЕР).

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг составило рейтинг уровня и распределения зарплат в регионах России. В качестве основного показателя ранжирования была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Согласно результатам исследования, в 2018 году самые высокие зарплаты в РФ — у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого АО, самые низкие — в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа. По данным исследования, Саратовская область находится на 60-м месте со средней заработной платой 12-28 тысяч рублей (в этом диапазоне зарплату получает половина жителей региона). По данным исследования РИА Новости, чуть больше 1% работающих в Саратовской области получают более 100 тысяч рублей в месяц, тогда как менее 15 тысяч рублей зарабатывают 38%.

"Ничего принципиально нового для нашей области нет. Она на 60-м месте из 85 субъектов. В лидерах – регионы, богатые полезными ископаемыми и другими природными ресурсами, а также Москва и Санкт-Петербург. "Разброс" соседних регионов заметный. Кто-то выше нас по рейтингу, как Самара, кто-то – ниже, как Пенза", — написал Панков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что необходимо создавать условия для увеличения зарплат. "Мне опять чиновники скажут — не виноваты здесь зампреды правительства области. За социальный блок отвечает (зампред правительства области Валентина) Гречушкина. Опять пойдут жаловаться губернатору. Мне кажется, хороший повод им подать в отставку. При этом на их содержании можно сэкономить и выплатить неплохие зарплаты простым специалистам", — считает депутат.

По его словам, низкие зарплаты являются важной причиной нехватки специалистов в таких важнейших сферах, как образование и здравоохранение. "Не только потому, что мало желающих. Незанятые вакансии дают возможность директорам школ и главврачам доплачивать коллективу до полутора-двух ставок. Иначе есть опасение потерять и уже работающих специалистов", — пояснил он.

"Зарплата – серьезный показатель состояния экономики, делового климата в регионе, инвестиционной привлекательности, развитости инфраструктуры, промышленности и так далее. Не исключено, что где-то зарплату выдают в конвертах, это тоже показатель, что не созданы условия работать "в белую", — добавил Панков.