В Москве осенью на природу после реабилитации выпустили 30 птиц

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве за осенний период центр передержки диких животных выпустил в природные зоны около 30 птиц, прошедших реабилитацию, сообщили РИА Новости в государственном природоохранном бюджетном учреждении "Мосприрода".

Большую часть травмированных птиц подобрали и передали на передержку в центр горожане.

"Это в основном хищные птицы: совы, соколы, ястребы, также часто попадались утки и вальдшнепы. Кроме того, как и в прежние годы, довольно много находили экзотических и местных змей", — отметили в Мосприроде.

В центре также находились лисы. После курса необходимых прививок их выпустили вдали от жилых районов, рассказали специалисты.

По данным природоохранного учреждения, всего с начала года по 30 октября в центр передержки поступило более 200 животных различных видов.