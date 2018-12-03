Татарстан подготовит резервные места для участников WorldSkills-2019

КАЗАНЬ, 3 дек — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил предусмотреть возможность использования резервных соревновательных площадок и мест размещения для участников чемпионата мира по профмастерству WorldSkills-2019, который состоится в Казани 22-27 августа 2019 года, в связи с ростом популярности движения WorldSkills, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов в понедельник провёл заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году. В его работе принял участие генеральный директор союза "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия") Роберт Уразов.

"Поскольку движение WorldSkills в России и мире набирает обороты, то, по прогнозам специалистов, количество участников WorldSkills-2019 может существенно вырасти. По словам Роберта Уразова, необходимо заранее предусмотреть возможность увеличения соревновательных площадок, а также мест для проживания участников чемпионата. Рустам Минниханов поручил проработать этот вопрос и предусмотреть возможность резервных мест для размещения, соревновательных площадок и других необходимых сервисов", — говорится в сообщении.

В предыдущем чемпионате мира по профмастерству WorldSkills-2017 в Абу-Даби приняли участие более 1,2 тысячи человек. В Казани, как ранее сообщали организаторы, ожидается порядка 1,6 тысячи участников.

В целом Минниханов отметил, что мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills является для республики стратегическим проектом, подготовка к нему вступила в активную стадию. По информации президента Татарстана, сегодня в рамках подготовки чемпионата ведется работа оперативного штаба и 13 рабочих групп по разным направлениям, дополняется в сообщении.

В мае 2019 года в Казани состоится финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Россия), в рамках него будет протестирован специально построенный к соревнованиям международный выставочный центр "Казань Экспо", который в этом году уже принял первые мероприятия.

Главной соревновательной площадкой чемпионата станет международный выставочный центр "Казань Экспо", включающий современный конгресс-холл на 3 тысячи мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону на 2 тысячи машиномест и зоны питания. Основной культурной площадкой чемпионата будет Skills Culture Park – развлекательный парк, который также расположится на территории "Казань Экспо". Для проживания участников и экспертов чемпионата будет использован жилой комплекс "Деревня Универсиады".

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.

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