Кузнецова поблагодарила ОП за работу в сфере защиты детства

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поблагодарила Общественную палату РФ за работу в сфере защиты детства.

"Мне хочется сегодня сказать Общественной палате спасибо… за то, что мы вместе видим несправедливость, потому что есть те, кто сам за себя не может постоять — это наши дети. Но есть вы, ваш голос слышен, и в деле защиты детства от особенно важен", — сказала Кузнецова на пленарном заседании ОП РФ в понедельник.

Она отметила, что члены палаты, в частности, внесли свои предложения в программу повышения качества паллиативной помощи несовершеннолетним и в план по повышению безопасности общеобразовательных детских учреждений.