Специалисты Мосприроды рассказали о правилах зимней подкормки животных

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Основу подкормки для грызунов и птиц зимой должны составлять злаки, орехи, семена и ягоды, рассказали РИА Новости в государственном природоохранном бюджетном учреждении "Мосприрода".

Грамотная подкормка увеличивает шансы обитающих в Москве животных на выживание зимой, подчеркнули специалисты.

"Белки, например, с удовольствием едят почти все виды орехов, сушеные ягоды и грибы. Водоплавающие оценят "кашку" из творога, белого хлеба и зелени. А снегири, синицы, свиристели и зеленушки охотно полакомятся овсяными хлопьями, несоленым салом, нежареными и несолеными семенами подсолнечника", — подчеркнули в Мосприроде.

Специалисты добавили, что сдобные хлебобулочные изделия, острые и соленые продукты, черный хлеб рекомендуется исключить из подкормки из-за высокого содержания соли, сахара и жиров, вредных для животных и птиц. Корм рекомендуется обновлять раз в пару дней.

В природоохранном учреждении также напомнили, что самодельные кормушки для грызунов и птиц должны быть максимально безопасными для животных и не иметь острых краев.