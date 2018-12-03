Специалисты рассказали, какие животные в Москве впадают в спячку

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве в старых границах в зимнюю спячку впадают только ежи и орешниковые сони, рассказали РИА Новости в государственном природоохранном бюджетном учреждении "Мосприрода".

Кроме того, указали специалисты, зимой засыпают барсуки и енотовидные собаки, обитающие в новой Москве.

"Зайцы же, бобры, ондатры, горностаи и ласки будут бодрствовать и радоваться жизни", — отметили в природоохранном учреждении.

По словам специалистов, зимой бобры будут питаться заготовленными ветками ивы и объедать почки на деревьях, основной пищей зайцев станет древесная кора. Горностаи и ласки будут охотиться на мышей и крыс, а ондатры питаться подводной растительностью.