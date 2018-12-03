Москалькова призвала упростить процедуру получения российского гражданства

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приветствует инициативу президента России Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства украинцами, но считает, что систему нужно упростить в целом.

"Сегодняшняя инициатива — это позитивное явление, которое поддерживают все уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, и я, конечно, и считаю, что это даст возможность приехать в нашу страну более легким путем. Но мне кажется, можно было бы в целом пересмотреть систему получения гражданства", — заявила Москалькова в эфире телеканала " Россия 24 ".

Ранее украинский президент Петр Порошенко написал в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Позже Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.

Она отметила, что сегодня российское гражданство получается в три этапа: первый — получение временного разрешения на проживание на один год, потом вид на жительство (5 лет) и затем получение гражданства.

"Сегодня, на мой взгляд, получение РВП (разрешения на временное проживание — ред.) — этот институт себя уже изжил, фактически усложняет людям, которые сделали выбор в пользу России, процедуру получения гражданства. Он излишен, через год приходится собирать те же документы, также доказывать свое желание и мотивы стать гражданином Российской Федерации. Можно было бы сразу, с этапа временного проживания в России получать гражданство", — добавила она.

Москалькова также отметила, что от граждан Украины "сегодня очень много поступает обращений" о том, что они хотели бы не только воспользоваться государственной программой добровольного переселения соотечественников в Россию, "но и расширить границы получения гражданства РФ".

"Поэтому я думаю, что это очень важная инициатива, которую нужно быстрее законодателям воплощать в форму закона и внедрять ее в правоприменительную практику", — сказала омбудсмен.