Примкнувшие к ИГ* россиянки просят Москалькову помочь вернуться на родину

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила более тысячи обращений от россиянок, ранее примкнувших к террористической группировке "Исламское государство"*, с просьбой помочь им вернуться на родину.

"Сегодня у меня более тысячи обращений наших женщин, гражданок России, которые поверили, что ИГИЛ* — действительно государство добра и справедливости, уехали туда… Более тысячи жён вместе с детьми сегодня подвергнуты ужасающему, выходящему за рамки понимания насилию. Значительная часть приговорена к пожизненному заключению… Они просят вернуться в Россию, но поскольку они участвовали в этой организации, их возвращение в Россию достаточно сложно решается, ибо стоит вопрос о безопасности других людей в связи с их возвращением", — сказала Москалькова, выступая на открытом уроке "Права человека".

*Террористическая организация, запрещенная в России