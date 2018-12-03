Московские спасатели получили шесть новых судов на воздушной подушке

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Парк техники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в преддверии зимы пополнился шестью новыми судами на воздушной подушке, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте ГОЧСиПБ по столице.

"В 2018 году начался очередной этап переоснащения аварийно-спасательных формирований Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В рамках подготовки к зимнему периоду при поддержке правительства Москвы и департамента ГОЧСиПБ закуплены и поставлены на боевое дежурство шесть судов на воздушной подушке "Славир-6" и "Славир-9", — рассказали в департаменте.

Новые суда баллонетного типа спроектированы с возможностью работать в тяжелых и экстремальных условиях даже Крайнего Севера. Как рассказали в департаменте, эксплуатация судов типа "Славир" не требует дополнительной подготовки спасателей, обучение вождению производится опытными инструкторами в течение двух-трех дней.

Сравнивая новую технику с уже стоящими на вооружении судами "Хивус", спасатель поисково-спасательной станции "Крымский мост" Михаил Нагаев отметил превосходство по ездовым качествам новых катеров. "Славир" быстрее "встает" на подушку как с твердой поверхности, так и с воды, легче преодолевает неровности и ломаный лед. Это очень выгодно, так как зимой по реке Москве курсируют прогулочные теплоходы-ледоходы, нет ровного льда, сплошные торосы, "Хивус" на них попросту застревал", — рассказал Нагаев.

По его словам, управление новыми катерами требует определенной сноровки, но в целом понятное и простое, хорошо реагирует на газ и руление. "При эксплуатации в условиях отрицательных температур на открытой воде выявилось, что у "Славира" не обмерзает маршевый винт, что на "Хивусе" создавало очень много хлопот. Большим плюсом относительно "Хивуса" является обогрев лобовых стекол", — добавил спасатель.

Все новые суда оснащены необходимым аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, средствами для оказания первой помощи. В зависимости от модификации в салоне можно разместить одного или трех лежачих пострадавших в сопровождении дежурной смены. Сейчас Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах имеет на дежурстве 11 "Славиров". Спасатели патрулируют на них места зимнего отдыха не только на открытой акватории реки Москвы, но и на других городских водоемах.