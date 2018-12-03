Москалькова обещала разобраться в ситуации вокруг IC3PEAK в случае запроса

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала разобраться в ситуации вокруг группы IC3PEAK при поступлении к ней соответствующего запроса.

В субботу участница группы IC3PEAK на своей странице в соцсети Instagram заявила о задержании музыкантов в Новосибирске. В управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу РИА Новости сообщили, что не располагают информацией об инциденте. Позже адвокат Валентин Демиденко сообщил РИА Новости, что всех участников группы отпустили из полиции, где у них проверяли документы и искали наркотики. По словам защитника, никаких претензий музыкантам в итоге предъявлено не было. В тот же день состоялся концерт группы в Новосибирске.

"Я, честно говоря, первый раз слышу о запрете творческой деятельности этой группы. Если вы сформулируете обращение, я разберусь в рамках своих полномочий",- сказала Москалькова, отвечая на вопрос школьников после лекции "Права человека", как она относится к запрету концертов музыкантов, в частности, группы IC3PEAK.

Она добавила, что если эта группа выступает с пропагандой экстремистских действий, то, конечно, "это ни в какие рамки".

Москалькова отметила также, что против запретов бардам выступать на улице. "Почему бы нет, пусть поют", — сказала она.

"Я обязательно разберусь в этих ситуациях… Хорошо бы встретиться с ребятами из этих групп, чтобы понять их позицию на этот счет",- отметила добавила уполномоченный по правам человека.