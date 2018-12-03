Собянин рассказал о снижении числа убийств в Москве

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние семь лет в столице сократилось количество преступлений, в частности, число убийств снизилось в два раза, случаев угонов машин — в четыре раза.

"За последние семь лет количество убийств в городе стало вдвое меньше, количество грабежей — в 3,5 раза, количество угонов машин — в 4 раза, количество краж квартир — в 4,5 раза. Это серьезные цифры, которые меняют и улучшают ситуацию в городе", — сказал Собянин, выступая на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в Москве.

В свою очередь начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов добавил, что принимаемые меры органами внутренних дел совместно с правительством Москвы и представителями общественных организаций, а также жителями города позволили повысить уровень безопасности москвичей и гостей столицы.

По мнению председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, опыт работы московских общественников свидетельствует о том, что их деятельность может быть эффективной и должна поддерживаться государством.

"В Москве есть пример их (сотрудников полиции и представителей общественных организаций – ред.) эффективного взаимодействия – это проект "Безопасная столица", который курирует депутат Мосгордумы Инна Святенко, которая также является председателем комиссии по безопасности. В рамках этого проекта проводятся совместные мероприятия и рейды активистов с дружиной, ГУВД, Росгвардией, МЧС и ОПОП. У проекта 26 направлений деятельности. Количество участников проекта насчитывает более 10 тысяч человек", — пояснил депутат.

Шапошников выразил уверенность, что совместными усилиями органов государственной власти, правоохранительных органов и общественных формирований правоохранительной направленности "нам под силу сделать Москву самой безопасной столицей в мире".