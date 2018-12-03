Первую заявку зарегистрировали в оргкомитете гонки "Берингия 2019"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек — РИА Новости. Первая заявка на участие поступила в оргкомитет гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая пройдет в Камчатском крае в марте будущего года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

Заявочная кампания стартовала 1 декабря, первую заявку прислал опытный каюр из Карелии Михаил Шелковин, который является неоднократным участником и призером гонок на собачьих упряжках "Северная надежда", "Калевала", Finnmarkslopet и других.

"Заявочная кампания на "Берингию" продлится до 1 февраля. Сначала участники и волонтеры подают пакет документов в электронном виде, а по прибытии в Петропавловск-Камчатский предоставляют оригиналы и копии. Принятой считается та заявка, которая подана с полным пакетом необходимых документов", — уточнили в оргкомитете гонки.

Традиционная камчатская экстремальная гонка "Берингия" в 2019 году пройдет по маршруту село Эссо — поселок Усть-Камчатск. Ее протяженность составит около полутора тысяч километров.

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