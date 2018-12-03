В Общественной палате выступили против создания "оазисов благополучия"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экономический прорыв и улучшение качества жизни россиян через реализацию нацпроектов не должны подразумевать создание "оазисов благополучия" в крупных городах при заброшенных деревнях, считают в Общественной палате РФ.

"Главная цель на ближайшие годы – экономический прорыв и изменение качества жизни людей. Такое улучшение не должно подразумевать создание "оазисов благополучия" в агломерациях при заброшенных деревнях и малых городах. Речь должна идти в первую очередь о том, чтобы обеспечить достойные условия для всех граждан нашей страны", — говорится в проекте ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в РФ.

По мнению авторов доклада, основная задача сегодня — "обеспечить широкую общественную мобилизацию" общества на реализацию национальных проектов и "российского прорыва" в целом.

"Нельзя "заставить" людей любить государство, но для прорыва нам необходима такая общественная атмосфера, где граждане в целом доверяют государству. Поэтому сегодня как никогда важен общественно-государственный диалог и прямое участие гражданского общества в реализации и контроле выполнения национальных проектов. Этот вопрос является приоритетом для Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат в регионах на ближайшие годы", — заявляют в ОП РФ.

Доклад будет доработан с учетом предложений участников пленарного заседания ОП РФ, которое проходит в Москве 3-4 декабря. Финальная версия доклада будет представлена до конца года и направлена президенту РФ, в обе палаты Федерального Собрания, профильные министерства и ведомства.