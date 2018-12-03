В ОП отметили позитивные итоги года добровольца

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Год добровольца укрепил позитивное отношение к волонтерской деятельности как со стороны государства, так и со стороны общества, россияне сегодня активно участвуют в добровольческой деятельности и встречают поддержку в лице властей, говорится в ежегодном проекте доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.

Указом президента РФ 2018 год был объявлен в стране Годом добровольца.

"Год добровольца (волонтера) укрепил позитивное отношение к добровольчеству, как со стороны государства, так и общества. Люди гораздо активнее вовлекаются в массовые волонтерские акции, а государство активно помогает волонтерским проектам и создает соответствующую инфраструктуру", — отмечается в докладе.

По мнению общественников, добровольцы "становятся привычной частью окружающей повседневности", но важно, чтобы это новое качество оказалось "не конъюнктурным явлением, а органичной частью нашей жизни".

"Не менее существенно, чтобы за парадным "фасадом" массового событийного добровольчества, в котором в основном задействована активная молодежь, не терялись из виду социальные добровольческие проекты, участники которых часто официально не регистрируют свою деятельность и не взаимодействуют с государством. Между тем, именно такие идущие снизу инициативы и составляют суть добровольчества – как желания бескорыстно помочь другим людям", — подчеркивается в докладе.

При этом в статистике добровольческого движения, как и некоммерческого сектора, "налицо определенный разнобой", констатируют в палате. В этой связи ОП РФ предлагает "перейти от принятого сейчас подсчета объемов добровольческого (волонтерского) труда в "людях", к общепринятому в мировой практике подсчета труда в человеко-часах". Также, по мнению общественников, "имеет смысл перейти от подсчета объемов добровольческого (волонтерского труда) в целом по стране к учету добровольческого труда по видам деятельности".