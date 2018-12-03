Власти Мордовии объяснили отставание региона по уровню зарплат

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Отставание Мордовии от других регионов по зарплатам является следствием исторически сложившейся структуры экономики республики, сообщили РИА Новости в правительстве Мордовии.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составило рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Согласно результатам исследования заработков в российских регионах в 2018 году, самые высокие зарплаты в РФ — у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого АО, самые низкие — в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО. Согласно исследованиям, Республика Мордовия находится на 80-м месте со средней заработной платой 13-27 тысяч рублей (в этом диапазоне зарплату получает половина жителей региона).

"Отставание Мордовии от других регионов России по уровню заработной платы имеет место на протяжении длительного периода времени и является, прежде всего, следствием исторически сложившейся структуры экономики республики. В настоящее время в сельской местности проживает почти 40% населения Мордовии. Доходы сельских жителей, в совокупности с занятыми в социальной сфере, где уровень заработной платы также традиционно невысок, оказывают значительное влияние на формирование среднего уровня заработной платы региона", — сообщили РИА Новости в правительстве республики.

Там отметили, что за последние годы в республике реализовано более 100 крупных инвестиционных проектов, нацеленных на производство высокотехнологичной, конкурентоспособной, импортозамещающей продукции.

"Развиваются вагоностроение, светотехника, волоконная оптика и оптоэлектроника, производство кабельной продукции и стройматериалов, переработка сельскохозяйственной продукции. Разумеется, это влечет за собой создание современных высокооплачиваемых рабочих мест — только за последние шесть лет в Мордовии их создано более 16 тысяч. По итогам 2017 года обеспечен опережающий в 2,5 раза по отношению к инфляции рост заработной платы", — отметили в правительстве региона.

По результатам серии социологических опросов, проведенных Научным центром социально-экономического мониторинга Республики Мордовия, уровень среднедушевых доходов жителей региона за последние 5 лет вырос на 35%. Согласно ответам респондентов, если в 2013 году величина доходов на одного человека в семье составляла 12 715 рублей, то в 2018 году — уже 17 226 рублей.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, при правительстве республике создается специальная группа, которая проанализирует зарплату рядовых сотрудников и руководителей на каждом предприятии.

"Кстати, Мордовия несколько лет подряд входит в число регионов России и Приволжского федерального округа с самой дешевой продуктовой корзиной. Сдерживать рост цен помогают уровень развития республиканского агропромышленного комплекса и продовольственные ярмарки выходного дня. Они регулярно проходят в Саранске и в муниципальных районах, популярны у жителей, которых устраивает цена и качество местных продуктов. Торговые сети ориентируются на эти цены", — подчеркнули в правительстве Мордовии.