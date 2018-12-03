Россияне описали идеального работодателя

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили, кого россияне считают идеальным работодателем. Результаты исследования приводит "Российская газета".

Согласно опросу, 75 процентов респондентов назвали самой важной характеристикой идеального работодателя высокую зарплату, 63 процента — хороший социальный пакет.

Стабильность компании оказалась решающим фактором для 51 процента опрошенных, а возможность продвижения по карьерной лестнице — для 45 процентов.

По мнению 29 процентов участников опроса, важны дружеские отношения в коллективе, а профессиональный рост и возможность обучения сотрудников играют роль для 25 и 24 процентов респондентов соответственно.

Ранее эксперты РИА Рейтинг обнаружили, что обладатели самых высоких зарплат в России живут в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком АО и на Чукотке.