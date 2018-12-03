Россияне описали идеального работодателя

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили, кого россияне считают идеальным работодателем. Результаты исследования приводит "Российская газета".
Стабильность компании оказалась решающим фактором для 51 процента опрошенных, а возможность продвижения по карьерной лестнице — для 45 процентов.
По мнению 29 процентов участников опроса, важны дружеские отношения в коллективе, а профессиональный рост и возможность обучения сотрудников играют роль для 25 и 24 процентов респондентов соответственно.
Ранее эксперты РИА Рейтинг обнаружили, что обладатели самых высоких зарплат в России живут в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком АО и на Чукотке.