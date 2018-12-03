По Крымскому мосту с момента открытия проехали более 3,3 миллиона машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Более 3,3 миллиона автомобилистов проехали по мосту через Керченский пролив с момента его открытия, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"В ноябре по Крымскому мосту проехали 243 385 транспортных средств в обе стороны, почти четверть из них – грузовые автомобили. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов", — говорится в сообщении.

В инфоцентре отметили, что среднесуточная интенсивность движения в ноябре составила около 8,1 тысячи транспортных средств. Общий трафик по направлениям – на Тамань или в Крым – распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление.

"За месяц по мосту проехало более 58 тысяч грузовиков (в Крым – более 30,5 тысяч грузовых транспортных средств). Это почти 24% от общего потока. Среднесуточная интенсивность грузового движения – более 1,9 тысяч автомобилей, что выше, чем в предыдущий месяц, на 12%", — сказано в сообщении.

При этом движение на протяжении всего месяца осуществлялось в штатном режиме, без ограничений. При неблагоприятных погодных условиях проводится превентивная обработка дорожного полотна.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>