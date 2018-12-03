В Кузбассе суд обязал власти восстановить автобусный маршрут до деревни

КЕМЕРОВО, 3 дек — РИА Новости. Топкинский городской суд в Кемеровской области по требованию прокурора обязал муниципальные власти восстановить транспортное обслуживание в деревне Дедюево, где проживает около 80 человек, сообщает региональная прокуратура.

"Между деревней Дедюево Топкинского района отсутствует регулярное транспортное (автобусное) сообщение с другими населенными пунктами. В деревне постоянно проживает около 80 человек, в основном пенсионеры, из 180 зарегистрированных граждан", — говорится в сообщении.

Как выяснила прокуратура, в декабре 2016 года был открыт коммерческий маршрут между райцентром Топки и Дедюево. Автобус в течение месяца ежедневно ходил утром и вечером, однако из-за отсутствия устойчивого пассажирского потока был отменен.​

Прокурор города Топки направил в суд заявление и потребовал обязать администрацию Топкинского района обеспечить предоставление транспортных услуг населению и организовать транспортное обслуживание жителей, живущих в Дедюево с другими поселениями.

"Топкинский городской суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры города", — отметили в ведомстве.