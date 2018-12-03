КЕМЕРОВО, 3 дек — РИА Новости. Двум управляющим компаниям в Новокузнецке грозят штрафы за неубранный снег и сосульки на крышах многоэтажек, которые, в частности, травмировали 11-летнего мальчика, сообщает Госжилинспекция (ГЖИ) Кемеровской области.

Инспекторы госжилнадзора составили два административных протокола в отношении жилищных организаций МП "Жилфонд" и ООО "УК "Доверие", которые обслуживают многоквартирные дома в Куйбышевском районе Новокузнецка. В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения обслуживания домов на проспекте Строителей: на карнизах образовались сосульки и наледь, лёд скопился на водосточных воронках, территория не была огорожена. Управляющая компания "Доверие" получила предписание немедленно устранить нарушения. Кроме того, инспекторы госжилнадзора составили административный протокол.

"Аналогичные санкции применены и в отношении другой новокузнецкой жилищной организации — МП "Жилфонд". На прошлой неделе с кровли обслуживаемой ею многоэтажки по улице Пирогова сорвались сосули, травмировался 11-летний школьник. Медики диагностировали у мальчика ушиб головы. При обследовании данного дома инспекторы ГЖИ также выявили на его кровле недопустимое скопление снега и наледи", — говорится в сообщении.

Материалы административных дел рассмотрит мировой суд. Управляющим компаниям грозят крупные штрафы до 300 тысяч рублей, уточнили в Госжилинспекции.

"С сентября, согласно постановлению правительства, ужесточены санкции в отношении управляющих компаний. В частности, утверждён перечень грубых нарушений, за которые УК могут лишиться права на управление многоквартирными домами. В этот перечень входит и несоблюдение норм содержания многоквартирного дома, и оказание коммунальных услуг, повлекших за собой тяжкий вред для здоровья или жизни граждан", — цитирует кузбасская жилинспекция слова начальника Ирины Гайденко.

По её словам, чтобы таких происшествий не случалось, управляющие компании обязаны своевременно осматривать дома, очищать дворы и кровли от снега и наледи. Опасные территории должны быть обязательно огорожены сигнальными лентами. Областная Госжилинспекция организует внеплановые проверки после обращений граждан.